Москва, 30 апреля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Очевидцы сообщили о взрыве в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. На место прибыли по меньшей мере пять пожарных машин.

РИА Новости / Павел Лисицын

По их словам, вечером 30 апреля раздался хлопок и сработала пожарная сигнализация, на некоторых этажах общежития ощущался запах гари. К 22:30 жильцов корпуса №12 эвакуировали.

К зданию общежития прибыли по меньшей мере пять пожарных машин. Как сообщили в оперативных службах, по предварительным данным, произошло возгорание на чердаке здания, эвакуировали порядка 300 человек.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта в здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ имени Баумана вспыхнул пожар. Возгорание локализовали на площади 40 кв. м. В вузе отметили, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Позднее МЧС сообщило о ликвидации возгорания. Пострадавших в результате происшествия не было.