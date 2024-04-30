Киев, 30 апреля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Почти 300 тысяч переселенцев лишены выплаты пенсий на Украине. Об этом 30 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на пенсионный фонд страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что пенсионные выплаты сохраняются гражданам из числа внутренне перемещённых лиц, которые получили статус пенсионера до 24 февраля 2022 года и прошли физическую идентификацию. Численность таких лиц составляет 228,4 тысячи человек.

Тем пенсионерам среди внутренне перемещённых лиц, которые не прошли физическую идентификацию, выплата пенсий прекращена. Число таких граждан составляет 299,4 тысячи человек.

Как поясняла вице-премьер Украины Ирина Верещук, правительство страны в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе текущего года вице-премьер Украины Верещук заявила о прекращении с марта выплат на проживание отдельным категориям внутренне перемещённых лиц в стране. Как указала Верещук, западные партнёры ставят требования верифицировать выплаты с целью уменьшить их или оптимизировать.

Президент России Владимир Путин 8 декабря во время разговора с военными после вручения медалей «Золотая Звезда» назвал Украину страной без будущего — без своих денег, своей промышленности, своей идеологии.