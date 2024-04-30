Горловка, ДНР, 30 апреля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. ВСУ 30 апреля обстреляли посёлок Комарова, входящий в муниципалитет Горловка, пострадала девочка в возрасте около пяти лет, сообщил в Telegram-канале глава мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Комарова (Никитовский район Горловки) ранен ребёнок 2019 года рождения», — написал он.

Позже Приходько добавил, что поступила информация о ранении ещё одной мирной жительницы Комарова из-за обстрела, устроенного украинскими боевиками.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия также обстреляла Горловку 27 апреля. Ранение получила мирная жительница. ВСУ также обстреляли посёлок Гольмовский в Никитовском районе.

28 апреля при обстреле ВСУ посёлка Александровка в Донецке на территории храма погибла женщина. Украинские боевики обстреливали населённый пункт снарядами калибра 155 мм.