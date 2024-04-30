* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 30 апреля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Неизвестная ошибка в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на Android заблокировала пользователям возможность отправки в переписках отснятых ими видеороликов. Об этом стало известно 30 апреля.

Christoph Scholz

«Мы проверили и столкнулись с той же проблемой: видеофайлы не отправлялись должным образом в течение последних 24 часов. Появляется всплывающее уведомление следующего содержания: «Не удается отправить это видео. Выберите другое видео и попробуйте снова». К сожалению, ошибка сохраняется», — сообщил портал 9to5Google.

Портал пришёл к выводу, что ошибка появляется при отправке снятых на смартфоне видео, так как все остальные ролики отправляются без проблем. Иногда ошибка проявляется и при отправке загруженных из соцсетей видео. Предполагается, что ошибка появилась в обновлении WhatsApp на Android под номером 2.24.9.34. Разработчики пока не комментировали ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно, что в WhatsApp появится запрет делать скриншот профиля пользователя. Как только опцию запустят, при попытке сделать скриншот фотографии профиля будет высвечиваться уведомление, что действие заблокировано. Блокировка скриншотов профиля уже доступна для некоторых бета-тестеров, устанавливающих последние обновления бета-версии мессенджера для платформы Android из магазина приложений Google Play, скоро функция станет доступна широкому кругу пользователей.