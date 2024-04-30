Вашингтон, 30 апреля, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Россия, если захочет, может стать участником возглавляемой США лунной программы Artemis, заявила замглавы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Памела Мелрой 30 апреля во время выступления в центре «Меридиан» в Вашингтоне.

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«Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords», — сказала она.

Журналисты уточнили, касается ли предложение России. Мелрой подтвердила, что это так.

Программа Artemis предполагает три этапа. В рамках первого этапа космический корабль Orion в ноябре 2022 года вышел на дальнюю ретроградную орбиту Луны. Он дважды облетел небесное тело и через две недели вернулся на Землю.

В январе 2024 директор NASA Билл Нельсон сообщил, что из соображений безопасности второй и третий этап лунной программы отложили на более поздние сроки. Запуск Artemis II, запланированный на ноябрь этого года, перенесли на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.