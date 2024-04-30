Астана, 30 апреля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщила 30 апреля пресс-служба главы государства.

primeminister. kz

«Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — следует из указа президента.

Причины увольнения чиновника не уточняются. Кто займёт пост главы минцифры вместо Мусина пока не сообщалось.

Сам Мусин в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) прокомментировал свою отставку. Он сообщил, что принял решение оставить этот пост. Экс-руководитель ведомства также поблагодарил главу государства за оказанное доверие и предоставленную возможность руководить «цифровизацией в стране».

Багдат Мусин родился в 1983 году в городе Экибастуз. В 2004 году окончил университет имени Сембека Омапа по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». Затем поступил в Казахский институт правоведения и международных отношений, который окончил спустя два года по специальности «правовед». Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Занимал различные должности в министерстве юстиции Казахстана. Возглавлял комитет по контролю автоматизации государственных услуг и комитет по правовой статистике и специальным учётам генпрокуратуры. Был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. Пост министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусин занимал с сентября 2020 года.

Награждён медалью «20 лет независимости Республики Казахстан».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев тогда принял отставку правительства и временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича. Действующий на момент отставки состав кабмина продолжил работу до утверждения нового состава правительства.

В начале января Токаев заявил, что определённые политические силы пытались навязать Казахстану модель двоевластия после того, как Нурсултан Назарбаев покинул президентский пост в марте 2019 года.