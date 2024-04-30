Москва, 30 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ветераны боевых действий, многодетные семьи и ряд других категорий граждан с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за их задержку без банковских комиссий. Документ 30 апреля опубликовали на сайте Кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении.

Кабмин подготовил распоряжение в рамках реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года российский лидер подписал закон об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ для тех, кто нуждается в социальной поддержке. Он поручил правительству установить перечень категорий, которым нужно предоставить эту льготу.

14 декабря Путин в ходе прямой линии заявил, что нужно отменить банковские комиссии для пенсионеров. На следующий день он сообщил, что оговорился, так как имел в виду не только пенсионеров, а более широкий перечень льготников.