Москва, 30 апреля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Россия за 20 лет смогла стать в ряд крупнейших мировых производителей мяса, будучи одним из ведущих его потребителей. И хотя внутренний рынок обеспечен настолько, что поставщики продают за рубеж гораздо больше, чем Россия импортирует, это не означает, что следует полностью отказаться от иностранной продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким мнением поделился с ИА Регнум руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, комментируя объёмы импорта мяса в Россию, достигшие почти 600 тысяч тонн в 2023 года, а также лидерство южноамериканских стран в поставках.

«Торговля многими продуктами питания и особенно такими распространёнными, как мясо, обычно носит двухсторонний характер. То есть любая даже самая крупная мясная держава и вывозит много мяса, и завозит много. Почему? Потому что наши с вами потребительские предпочтения не отражают натуральных пропорций у животных. Мы не можем вырастить курицу с шестью крыльями, если вдруг все россияне начнут пить пиво с крылышками», — пояснил эксперт.

Китай, например, является производителем свинины номер один в мире: его доля обычно составляет от 54 до 58 миллионов тонн, а это половина всего мирового производства, указал Юшин. Но при этом КНР импортирует огромное количество мясных субпродуктов. Той же свинины ежегодно ввозят от 1,5 до 4 миллионов тонн.

«Почему, спрашивается? Да потому что у свиньи только один хвостик и один пятачок, а китайцев много. Поэтому завозятся именно те товарные позиции, которых не хватает для тех или иных целей. Это могут быть цели мясопереработки, то есть производства готовой продукции. Неважно, колбаса это или маринованные копчёные куриные лапки, коих Россия в огромном количестве в Китай поставляет. Или это рестораны, которые хотят разнообразить своё меню за счёт предоставления возможности выбора. Уругвайская говядина — это одно, бразильская — это другое, аргентинская — третье, американская — четвёртое, австралийская — это пятое, российская — это шестое», — рассказал эксперт.

Другое дело, что такая страна, как Россия, обладающая огромными ресурсами однозначно должна увеличивать объёмы производства, отметил Юшин. Причём не важно, для внутреннего рынка, внешнего или для того и другого одновременно. И Россия, по словам главы Национальной мясной ассоциации, успешно идёт по этому пути на протяжении двух десятилетий.

«В результате одна из отраслей, в которой произошёл действительно мощный всплеск развития, это именно животноводство и мясной сектор. Если буквально 20 лет назад Россия ввозила более трёх миллионов тонн мяса в год, то сегодня — меньше 600 тысяч. Это и мясо, и мясные продукты, в том числе субпродукты. Например, недорогая печень из Аргентины позволяет людям с невысоким достатком приобретать доступный белок», — рассказал Юшин.

При этом Россия в 2023 году поставила за рубеж гораздо больше мяса, мясопродуктов и живых животных, чем ввезла. Выручка от этого экспорта, как указал эксперт, составила два миллиарда долларов. Более того, страна уже несколько лет подряд является нетто-экспортёром мяса, что фактически поставило Россию в один ряд с мировыми лидерами в поставках продукции животноводства на мировой рынок.

«Россия стала страной номер четыре по объёму производства в мире. То есть мы — мощный мировой производитель, и могли бы, наверное, ещё больше продавать за рубеж. Но россияне просто очень любят мясо. Мы едим очень много мяса. Оно доступно, то есть достаточно дёшево. За последние восемь лет потребления мяса выросло на 10 процентов, и в нынешнем году будет более 80 килограммов на человека в год. А это уровень богатых стран, где в среднем потребляется 82-83 килограмма. Так что Россия ещё и крупный потребитель мяса, хотя не самая богатая страна в мире», — резюмировал эксперт.

Импорт мяса в Россию в 2023 году составил 586 тысяч тонн. Основным поставщиком была Белоруссия, на долю которой пришлась почти половина этого объёма. В тройку лидеров также вошли Бразилия и Парагвай. Об этом свидетельствуют открытые статистические данные.

Поставки из Белоруссии, судя по расчётам Россельхознадзора, составили 293 тысячи тонн мяса (союзная республика не раскрывает данные о своей внешней торговле).

Согласно данным платформы Comtrade и национальных статистических служб, из Бразилии ввезли в Россию свыше 111 тысяч тонн мяса, а из Парагвая — более 42 тысяч тонн. Из Аргентины и Китая Россия импортировала соответственно почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн. Из Индии — 10 тысяч тонн, из Уругвая — 8 тысяч, из Турции — 7 тысяч, из Колумбии — 2 тысячи.

Основную долю в российском мясном импорте в 2023 году, по данным Россельхознадзора, составило мясо крупного рогатого скота и птицы. В Россию ввезли 1,4 тысячи тонн свинины, 201 тысячу тонн говядины, 232 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы.

Экспорт говядины из России в 2023 году, как сообщало ИА Регнум, достиг 41 тыс. тонн. По итогам этого года, как ожидают специалисты Россельхозбанка, этот показатель может вырасти на 11%, почти до 45 тыс. тонн. Основным покупателем останется Китай, на который приходится больше 50% поставок.

Специалисты отметили, что с 2014 года экспорт российской говядины увеличился почти в 16 раз. При этом производство этого продукта в России достаточно стабильно: за последнее десятилетие объём выпускаемой говядины только два раза оказывался менее 1,6 млн тонн.