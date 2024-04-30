Лондон, 30 апреля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые официально признала в судебных документах, что производимая ею вакцина от коронавируса может вызвать тромбоз, который в свою очередь способен привести к смерти. Об этом 30 апреля сообщило издание The Telegraph.

Christoph Hardt via www. imago-im/Global Look Press

Как отметили авторы статьи, признание этого факта в судебных документах меняет ситуацию и может быть чревато для компании многомиллионными компенсациями, так как в Высокий суд Лондона поступила 51 жалоба с требованиями возмещения ущерба на общую сумму до 125 млн долларов. Юристы заявили о «разрушительном воздействии» побочного эффекта вакцины AstraZeneca на целые семьи.

«Потребовалось три года, чтобы прийти к этому признанию. Это прогресс, но нам хотелось бы видеть большего от них и правительства. Нам нужны извинения и справедливая компенсация. Правда на нашей стороне, и мы не собираемся сдаваться», — заявила жена истца Джейми Скотта, утратившего дееспособность из-за тромба и последующего кровоизлияния в мозг после вакцинации.

В AstraZeneca оспаривали связь таких случаев с вакцинацией, но в представленном компанией в Высокий суд документе указано, что «в очень редких случаях вакцина может вызывать TTS» (тромбоз с синдромом тромбоцитопении). В том же документе компания отметила, что ТТS также возникает и без прививки или после применения других препаратов.

«Безопасность пациентов является высшим приоритетом. Регулирующие органы во всём мире последовательно заявляют, что польза от вакцинации AstraZeneca-Oxford перевешивает риски чрезвычайно редких потенциальных побочных эффектов», — говорится в заявлении компании.

AstraZeneca — вторая по величине публичная компания Великобритании с рыночной капитализацией в размере $213 млрд. Через несколько месяцев после запуска вакцины учёные выявили потенциально серьезный побочный эффект и рекомендовали предложить альтернативу для лиц моложе 40 лет, поскольку в их случае возможный вред прививки перевешивал негативные последствия самого COVID. По данным британского Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA), как минимум 81 смерть в стране предположительно связана с побочной реакцией, вызвавшей образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов. Правительство Британии ввело компенсацию, но пострадавшие утверждали, что единовременная выплата в размере 150 тыс. долларов несоразмерна понесённому ущербу.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений о серьёзных осложнениях. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. Управление по санконтролю за продуктами и медикаментами США (FDA) указывало, что с применением вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna связан повышенный риск воспаления сердечной мышцы — миокардита — и воспаления окружающей сердце ткани — перикардита.

В то же время директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в феврале заявлял, что следовало ожидать выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса. По его словам, у вакцинированных людей гораздо чаще выявляли миелиты и миокардиты по сравнению с теми, кто не получал вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). В свою очередь у тех, кто получал российскую вакцину «Спутник V», количество этих и других побочных осложнений не превышало обычного уровня, то есть было таким же, как и без вакцинации, уточнил Гинцбург.