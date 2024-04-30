Лондон, 30 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Болеющий раком король Великобритании Карл III 30 апреля вернулся к исполнению общественных обязанностей после прохождения курса лечения, сообщил телеканал Sky News.

I–Images/Global Look Press Король Великобритании Карл III

По информации журналистов, монарх вместе с женой, королевой Камиллой посетил центр по лечению онкологических заболеваний Macmillan Cancer Centre. Там они встретились с пациентами и медиками.

«Программа лечения Его Величества продолжится, но врачи весьма довольны достигнутым прогрессом, поэтому король теперь может возобновить ряд общественных обязанностей», — процитировало издание представителя Букингемского дворца.

Карл III на вопрос журналистов, как он себя чувствует, сказал, что стало намного лучше. Отмечается, что это стало его первым появлением на публике после того, как врачи рекомендовали королю избегать общественных обязанностей на время лечения.

Букингемский дворец 6 февраля сообщил, что у Карла III обнаружили рак, не уточнив локализацию заболевания, но отметив, что оно не связано с простатой, с которой недавно у него были проблемы. Монарх отложил общественные обязанности, продолжив работать с документами.

Газета Daily Mirror 28 февраля сообщила, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику. Издание отметило, что этот процесс начался вскоре после выявления болезни у короля.

В марте в Сети стали распространять слухи о смерти британского монарха. Букингемскому дворцу пришлось опровергать эту информацию.