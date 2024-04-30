Прага, 30 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Правительство Чехии поддержало поправку к проекту о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсионного возраста в стране. Об этом 30 апреля сообщил портал Peníze. cz.

Tomas Tkacik/Global Look Press

В материале отмечено, что это связано главным образом с тем, что из-за старения населения государственные расходы на выплату пенсий постоянно увеличиваются.

«Цель состоит прежде всего в том, чтобы остановить увеличение дефицита, сохранив при этом достойные пенсии для будущих поколений», ― пояснил министр труда и социальных дел Мариан Юречка, чья команда подготовила это предложение вместе с экспертами.

По словам Юречки, если бы пенсионная система не изменилась и уровень пенсий остался на сегодняшнем уровне, каждому жителю страны пришлось бы платить более высокие налоги со своего дохода.

Согласно проекту, повышение пенсионного возраста в Чехии будет осуществляться пошагово и с опорой на продолжительность жизни населения. Сейчас максимальный пенсионный возраст в Чехии составляет 65 лет. С 2031 года реформа затронет людей, родившихся после 1965 года. Ещё одна значимая составляющая реформы ― фиксирование минимальной пенсии, которая должна составлять 20% от среднестатистической зарплаты в стране.

Ожидается, что средняя пенсия увеличится с 20 700 чешских крон (около 82 тыс. рублей. — Прим. Ред.) в этом году до 30 700 чешских крон в 2034 году. В конкретных суммах это будет означать замедление роста новых пенсий на 150-200 крон в год.

Реформа направлена в первую очередь на молодое поколение, а не на нынешних пенсионеров, подчеркнули авторы материала. Планируется, что пакет мер утвердят к октябрю, а некоторые изменения, как ожидается, вступят в силу уже в январе 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр финансов Финляндии Риикка Пурра сообщила, что пенсии в стране неизбежно сократят в рамках правительственных мер экономии. Она подчеркнула, что без таких изменений желаемого результата не достичь.

Ранее Пурра заявила, что пенсионный возраст необходимо увеличить, а пенсии сократить. При этом она не уточнила, как предполагается осуществить реформу. Предполагается, что правительство обсудит дополнительные меры по корректировке статей бюджета на общую сумму около 3 млрд евро, из которых почти 2 млрд составят сокращения. Пока неизвестно, какие именно статьи хотят урезать.

Экс-депутат Европарламента, председатель партии «Греция — другой путь», профессор институтов Евросоюза в Критском университете Нотис Мариас в августе 2023 года заявил, что в Европе начали процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет. При этом Греция одной из первых сделала шаги в этом направлении, утвердив программы занятости до 74 лет для некоторых категорий граждан.