Львов, Украина, 30 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Сотрудники Львовского территориального центра комплектования (военкомата) забрали двух врачей-медицинских физиков, что привело к остановке работы детского онкологического центра, сообщило 30 апреля украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press/Juan Moreno

Из-за действий военкомов дети, болеющие раком, не смогли пройти процедуру облучения. Львовский ТЦК на запрос журналистов подтвердил, что к ним доставили врачей. Оказалось, что они находятся на учёте в другом центре.

«Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству», — добавили во львовском военкомате.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля украинские СМИ опубликовали видео, как в Одессе военкомы заталкивали мужчину в автобус, а он сопротивлялся изо всех сил. В результате военные так и не смогли справиться с потенциальным призывником, он убежал от них.

26 апреля стало известно, что пьяные сотрудники Львовского ТЦК задержали волонтёра и мобилизовали его. Они также оскорбляли женщин, которые попытались отбить мужчину.

ТЦК Черновицкой области 20 апреля сообщил о нападении на его сотрудника толпы в селе Черногузы. Он приехал вручать повестки, но местные жители окружили его и начали угрожать. Военный, испугавшись за свою жизнь, выстрелил в землю, после чего вызвал полицию.