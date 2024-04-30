Прага, 30 апреля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Взрывы на складах со снарядами в Чехии, прогремевшие почти 10 лет назад, могла вызвать халатность персонала. Они также могли быть результатом целенаправленной акции. Однако версия властей страны о причастности России не имеет под собой реальной основы и является просто политической акцией.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое мнение озвучили ИА Регнум эксперты, комментируя заявление полиции Чехии о приостановке расследования взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году и обвинениях в произошедшем в адрес России.

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков назвал версию чешской стороны абсурдной. Он абсолютно убеждён, что политическое руководство России ни в коем случае не санкционировало бы акцию такого рода — диверсию на военном объекте на территории страны, входящей в Евросоюз и НАТО. Тем более, что такой шаг противоречил бы логике российской политики на тот момент. Если вспомнить, то в конце 2014 года ни о каком формальном противоборстве вооружённых сил России и Украины не было и речи, и перед Москвой не стояла задача нанести военное поражение Киеву.

В сентябре 2014 года, как напомнил эксперт, подписали Минский протокол с участием трёхсторонней группы (Украина, ОБСЕ и Россия) и представителей самопровозглашённых республик Донбасса — ДНР и ЛНР. А спустя считанные месяцы, в феврале 2015 года, был согласован знаменитый «Минск-2», подписи под которыми поставили лидеры «Нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия), а также представители ДНР и ЛНР.

«Никто из наших этого не делал, и на ГРУ валить нечего. Ничего такого не делалось. Я вообще не припомню, чтобы кто-то у нас санкционировал подобные акции. И там ведь не один взрыв был. Эти взрывы происходили исключительно по халатности, из-за нарушения норм хранения боеприпасов, которые собирали тогда для Украины по всей Европе», — прокомментировал ветеран СВР.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заметил, что взрыв склада с боеприпасами — это слишком серьёзный инцидент, чтобы можно было озвучивать категорические выводы, как это сделали власти Чехии, не представив общественности материалы расследования.

«Артиллерийские склады, как и многие склады с другим вооружением, порой действительно взрываются. Взрыв мог произойти из-за нарушения обслуживающим персоналом мер безопасности или просто из-за короткого замыкания. Но ведь взрыв был не один. Могли быть преднамеренные поджоги или подрывы. Ведь иногда склады взлетают на воздух по банальной причине — из-за коррупции. То есть вооружения похитили, распродали, а остатки взорвали. Списали на внешнего врага», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Эксперт отметил, что Чехия, вступив в 1999 году в НАТО, оказалась полностью встроена в евроатлантические институты безопасности. С этого момента градус антироссийского настроя Праги во внешней политике неуклонно нарастал. Увеличивалась и зависимость её силовых ведомств от западных спецслужб.

Другой вопрос — почему именно сейчас чешские власти сочли нужным вернуться к теме взрывов на складах во Врбетице в конце 2014 года, заметил Кошкин. На первый взгляд, это странно: с одной стороны, они признают, что расследование застопорилось, с другой — утверждают, что причастность военной разведки России к этим взрывам якобы доказали.

В информационно-политическом поле Евросоюза сейчас циркулирует тема военных неудач киевского режима, воюющего против России, и эти поражения ВСУ, по многочисленным оценкам, связаны, в том числе, с нехваткой снарядов. Кроме того, приближаются майские праздники, один из которых — 9 мая, День Победы — обладает громадным политическим значением для всей Европы. Для небольшой Чехии немаловажно также, что именно 9 мая 1945 года Советская Армия освободила Прагу от немецко-фашистских войск.

А в этот раз ежегодным празднованиям предшествует также инаугурация президента России Владимира Путина. Она должна состояться 7 мая, напомнил эксперт.

Полиция Чехии отложила расследование дела о взрывах в 2014 году на складах боеприпасов во Врбетице, где хранили снаряды для продажи властям Украины. При этом чешская сторона бездоказательно обвинила в причастности к этим взрывам Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России. Заявление размещено сайте пресс-службы правоохранительного ведомства.

Версию причастности ГРУ чешская полиция сочла доказанной, сославшись на расследование, которое провёл Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в составе совместной следственной группы, в которую также входили представители Украины, Великобритании и США.

При этом ведомство посетовало на нехватку полной информации по делу, объяснив это пребыванием подозреваемых в России и отказом российских властей отвечать на соответствующие запросы из Чехии.

Как сообщало ИА Регнум, два взрыва на складах боеприпасов во Врбетице, в Злинском крае Чехии, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На складах хранились боеприпасы немецкой компании Imex, предназначавшиеся для продажи Украине. Погибли два человека. Ущерб превысил один миллиард крон (около 47 миллионов евро).

Чешские власти обвинили спецслужбы России во взрыве складов в апреле 2021 года, не представив никаких доказательств. Чешская сторона возложила ответственность за взрывы на складах на российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее их подозревали в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

В связи с «причастностью» России к инциденту во Врбетице власти страны объявили о высылке 18 российских дипломатов. МИД России назвал обвинения бездоказательными и надуманными, объявив персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве. А в мае 2021 года Россия официально объявила Чехию недружественным государством.

Тогдашний чешский президент Милош Земан в феврале 2022 года заявил, что у разведки его страны нет доказательств того, что представители российских спецслужб были на складах во Врбетице.