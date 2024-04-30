Мелитополь, 30 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. На данный момент основные силы украинской армии оставили Работино на ореховском направлении в Запорожской области, российские военные ведут зачистку оставшихся в селе небольших групп бойцов ВСУ. Об этом 30 апреля рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Основные силы противника оставили Работино: часть наши войска выбили, часть бросили позиции и сбежали», — привела его слова «Газета.Ru».

По словам Рогова, сейчас в населённом пункте находится лишь несколько групп украинских бойцов и в районе кладбища, которые, по его мнению, не имеют связи и поэтому не знают, что вокруг них уже нет сослуживцев.

В настоящее время в Работино периодически возникает стрелковый бой, отметил глава комиссии ОП.

«Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены, или сдадутся в плен», — подчеркнул он и добавил, что освобождение Работино ведут военнослужащие 71-го мотострелкового полка.

Министерство обороны России пока не подтвердило информацию об освобождении Работино.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 апреля Рогов заявил, что российская армия полностью освободила посёлок Работино. Он также пообещал позднее уточнить все подробности освобождения села.

Глава пресс-центра российской группировки «Днепр» Роман Кодрян 28 апреля рассказал об успешных штурмовых действиях армии России в Работино. По его словам, также российские военные занимали оборону на левом берегу Днепра и вели борьбу с дронами ВСУ.

Рогов 22 апреля сообщил, что бойцы украинских войск сбежали с позиций из села Очеретино. Он добавил, что российские военные после этого зашли в населённый пункт, подняв государственные флаги в его центре.