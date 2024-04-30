Черкесск, 30 апреля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Упавшее дерево убило пятилетнего мальчика в Карачаево-Черкесии, сообщило 30 апреля региональное Следственное управление регионального СК.

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Инцидент произошёл 29 апреля 2024 года возле реки Муруджу в посёлке Домбай. На проезжую часть упало дерево. Возле машины в этот момент со своей семьей находился пятилетний ребёнок. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи начали процессуальную проверку по факту смерти пятилетнего ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года мужчина погиб после того, как на него упало дерево во время сильного ветра. Погибшим оказался 46-летний мужчина. Во время разбушевавшегося ветра он находился прямо под деревом.

Летом того же года в Татарстане погиб подросток из-за упавшего на палатку дерева. Инцидент произошёл недалеко от посёлка Боровое Матюшино в Лаишевском районе.

Дерево упало на женщину и её дочь на территории оленьей фермы в Свердловской области. Инцидент произошёл летом 2021 года. Семья приехала на ферму с двумя детьми, чтобы погулять и покормить животных. Из-за упавшего дерева женщина погибла, её дочь доставили в больницу.