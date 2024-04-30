Вашингтон, 30 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки объявили о выделении Украине финансовой помощи в виде кредита, однако при этом не уточнили условия для его погашения. Такое мнение 30 апреля высказал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Как напомнил миллиардер, ранее спикер палаты представителей Майкл Джонсон назвал более приемлемым законопроект о финансировании Украины в размере 61 млрд долларов, так как эти средства, по его словам, являются «займом».

«Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?» — написал Сакс.

Ранее Джонсон заявил, что 80% выделенных для Украины денежных средств планируется потратить на пополнение вооружения и военных запасов США, а любую помощь киевским властям, по его словам, конвертируют в кредит.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на это пообещал «достичь мира силой».

Британская газета The Financial Times 22 апреля написала, что чиновники и военные Украины не верят, что американская помощь поможет остановить наступление армии России. По мнению одного из экс-офицеров ВСУ, эта помощь сможет его только замедлить.

Бывший глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар 29 апреля заявил, что Запад сознательно не предоставляют Киеву помощь в необходимом объёме из-за боязни развязать третью мировую войну. По его утверждению, западные страны предоставляют Украине необходимые для самозащиты, а не для победы средства.

Политический обозреватель Евгений Крутиков заявил ИА Регнум, что большая часть американской помощи не покинет территорию США. Эксперт уточнил что на эти деньги американская сторона разместит заказы для ВПК на собственных предприятиях.