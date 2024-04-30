Москва, 30 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге пожарного вертолёта на московском аэродроме Остафьево, сообщили 30 апреля в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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Под стражу заключили по решению суда Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Никиту Булгакова, Анастасию Молчалину и Романа Яковца.

В суде уточнили, что Хамидулина завербовали украинские спецслужбы. Он собрал преступную группу и через интернет за деньги вовлёк в выполнение полученного из Киева задания остальных участников поджога.

«В целях совершения террористического акта участники группы прибыли на территорию аэропорта Остафьево и в зависимости от роли, отведённой каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолёт был уничтожен», — сообщили в суде.

Всем участникам поджога предъявили обвинения по статье о теракте, совершённом организованный группой и повлекшем причинение значительного имущественного ущерба (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Хамидулина, Ямскова, Булгакова, Мочалину и Яковца заключили под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 27 июня 2024 года.

ФСБ 27 апреля возбудила уголовное дело по статье о теракте в связи с поджогом на аэродроме Остафьево в ночь на 26 апреля вертолёта Ка-32, принадлежащего «Московскому авиационному центру». Зачехлённый вертолёт, находящийся на техническом обслуживании, стоял на стоянке «Северная».

Накануне, 29 апреля, стало известно, что ФСБ задержала поджигателей.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 24 апреля проинформировала о том, что 20-летний житель Мордовии за поджог тяговой подстанции на железной дороге получил 15 лет лишения свободы. Он совершил поджог по заданию украинских спецслужб. Молодого человека признали виновным в теракте и госизмене.