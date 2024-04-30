Киев, 30 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Украинская чемпионка по академической гребле Алсу Алейникова обругала сограждан на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Я скоро полечу в Дубай <…> а вы будете продолжать сидеть в войне дальше и прятаться в подвалах. Вы не сможете повлиять ни на что, вы не можете сами сделать ничего, вы будете пустым местом», — заявила она.

Спортсменка также назвала жителей Днепра нищими, которые едят только сало и сосиски. Также она угрожала соотечественникам российскими ударами.

Помимо этого, чемпионка заявила, что заработает ещё больше денег, купит ещё одну Lamborghini или Jaguar, а украинцы так и будут сидеть и прятаться в бомбоубежище.

При этом чем вызваны эти заявления, пока не ясно.

Алейникова — мастер спорта Украины, становилась чемпионкой страны в 2017, 2018 и 2019 годах.

Мать спортсменки — депутат Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии «Слуга народа» Дина Мифтахутдинова, которая в данный момент является руководительницей коммунального учреждения «Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года супруга украинского военного нецензурно обругала мужа, который для того, чтобы выжить, сдался в плен. Когда военнопленному разрешили связаться с семьей, его жена матом выразила недовольство тем, что мужчина выжил. Предположительно, женщина надеялась получить компенсацию, обещанную украинскими властями за гибель на фронте члена семьи.