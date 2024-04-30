Москва, 30 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 30 апреля сообщил, что из экспедиции на Крайнем Севере вернулся отряд школьников, пройдя больше 100 км вдоль северного побережья полуострова Таймыр.

Кадр из Телеграм — канала Сергея Собянина

Поход, в котором участвовали 14 юных полярников, длился две недели. Как отметили участники экспедиции, труднее всего было справляться не с 30-градусным морозом, а с ветром, не дававшим ставить палатку.

«По пути они видели памятники первооткрывателям Севера, избу Папанина, гурий Эдуарда Толля. Наблюдали белую мглу», — сообщил Собянин в Telegram-канале.

Глава столицы отметил, что в самой северной точке Евразийского континента — на мысе Челюскин — над созданием арктической станции работал отряд студентов. С помощью станции можно будет проводить масштабные проекты по очистке Русской Арктики от промышленных отходов.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 19 апреля заявил о начале Большой арктической экспедиции с участием 14 московских школьников и студентов колледжей. Он рассказал, что москвичи будут осваивать территорию Крайнего Севера вместе с известным путешественником, первопроходцем и альпинистом Матвеем Шпаро.

Отряд «Петровооткрыватели» запланировал переход на лыжах от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. Команда студентов «Московские профессионалы» запланировала возведение мобильного арктического городка. Как отметил Собянин, участники экспедиции прошли строгий отбор.