Москва, 30 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Москве в конце недели похолодает, а в ночь на 4 мая наступят лёгкие заморозки до минус одного градуса. Об этом 30 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как отметил в беседе с «Интерфаксом» синоптик, 1 мая температура воздуха опустится до +18… +19 градусов, а по области до +21 градуса, при облачной с прояснениями погоде и небольшими кратковременными дождями.

Вильфанд уточнил, что в Москву и Подмосковье 2 и 3 мая начнут поступать воздушные массы с севера и северо-востока, в результате чего температура воздуха будет продолжать снижаться.

«В четверг температура на 5–6 градусов ниже, чем в среду. Ночью плюс 3–5, по области до плюс 1, а днём плюс 12–14. Такая температура будет ниже нормы на 1–2 градуса. В пятницу — дальнейшее понижение температуры: уже ночью в Московском регионе от нуля до плюс 5 градусов, а днём максимум плюс 8–10 градусов. Заметное понижение, на 2–3 градуса ниже нормы», — сказал он.

На фоне приближающегося из Скандинавии циклона 3 мая также начнёт снижаться атмосферное давление, которое к 5 мая снизится на 15 мм, и это приведёт к осадкам, добавил синоптик.

«Ночью в субботу ещё без осадков, поэтому прогнозируются легкие заморозки, от минус 1 до плюс 4 градусов. Они не опасны для посевов. А днём, за счёт того, что будет облачная погода и небольшой дождь, температура повысится и будет плюс 11–16», — пояснил он, заметив, что такая температура воздуха на 1–2 градуса ниже нормы.

Вильфанд рассказал, что вечером 4 мая в столичном регионе ожидается заметный обложной дождь, который продолжится 5 мая, когда температура воздуха днём составит +9… +14 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 апреля жители столицы и Подмосковья могли наблюдать солнечное гало. Обычно это атмосферное явление бывает связано с переходом к облачной погоде.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 27 апреля сообщил, что в Москве ожидается за сутки выпадение порядка 30% от месячной нормы осадков. Синоптик добавил, что больше всего осадков выпадает в Реутове, Поливаново и Домодедово.