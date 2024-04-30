Раменское, Московская область, 30 апреля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Возгорание на складе пластиковых труб в городе Раменское в Подмосковье, возникшее днём 30 апреля, потушено. Об этом заявило МЧС.

Кадр из видео

«Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в Подмосковье», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

В тушении пожара приняли участие 70 человек и задействовали 22 единицы техники. Общая площадь возгорания достигала двух тысяч квадратных метров.

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Как передавало ИА Регнум, в начале пожара из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Специалистам удалось не допустить дальнейшего распространения пламени. Позднее МЧС показало кадры тушения возгорания и сообщило о ликвидации открытого горения.