Мадрид, 30 апреля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над казахстанцем Александром Бубликом в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде и тем самым впервые вышел в четвертьфинал соревнования. Проходивший 30 апреля матч закончился со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press Даниил Медведев

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между представителем Чехии Иржи Легечкой и 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем.

Медведев находится на четвёртом месте рейтинга ATP, в 2022 году 16 недель был первой ракеткой мира, имеет 20 титулов ассоциации. Обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса 2021 года в составе российской команды. Побеждал в финалах турниров Большого шлема однажды — на US Open в 2021 году. Бублик является 18-й ракеткой мира, имеет четыре титула ATP, до 2016 года выступал за Россию. Лучший результат на турнирах Большого шлема — четвёртый круг Уимблдона в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Медведев прошёл в четвёртый раунд турнира «Мастерс», одолев представителя США Себастьяна Корду со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

В тот же день стало известно, что россиянка Мирра Андреева. победила представительницу Италии Ясмин Паолини в матче четвёртого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. В день игры Андреевой исполнилось 17 лет, и она завершила встречу со счётом 7:6 (7:2), 6:4. После этого она встретится с победителем матча между белоруской Ариной Соболенко и американкой Даниэль Коллинс.