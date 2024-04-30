Турин, Италия, 30 апреля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Министры энергетики стран «Группы семи» (G7) договорились о продолжении работы по отказу от импорта российского газа. Об этом говорится в опубликовано 30 апреля заявлении министров G7 по итогам встречи в Турине.

Elena Mayorova/Global Look Press

В документе утверждается, что предполагаемое Западом «сокращение» доходов России от экспорта энергоносителей, по мнению глав минэнерго стран G7, крайне важно для поддержки Украины.

Министры также отдельно подтвердили готовность к снижению зависимости от связанных с российской ядерной энергетикой товаров гражданского назначения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля агентство Bloomberg написало, что Евросоюз хочет включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на реэкспорт через порты Европы российского сжиженного природного газа в третьи страны. Вместе с тем Брюссель не собирается запрещать странам ЕС закупать российский СПГ для внутреннего использования.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин 28 апреля заявил, что Рим способен обойтись без российского СПГ. Он добавил, что по этой причине у итальянской стороны нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении СПГ из России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что России продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден для США и ряда других государств.