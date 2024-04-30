Собянин: более 120 объектов образования благоустроят в Москве в этом году
Москва, 30 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Москве во время летних каникул начнутся работы по благоустройству территорий объектов образования. Всего планируют благоустроить более 120 территорий, сообщил 30 апреля мэр столицы Сергей Собянин.
«Работы на школьных территориях начнутся во время летних каникул и завершатся к 1 сентября», — написал он в Telegram-канале.
Так, в Кунцеве, в филиале Первого московского кадетского корпуса построят и обновят спортивные площадки. В детском саду № 1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора. В центре его расположат метеостанцию и музыкальную площадку.
Помимо этого в Обручевском районе благоустроят территорию возле кластера из трёх образовательных учреждений на Ленинском проспекте. Там появится детская зона, в порядок приведут футбольное поле с трибунами и места тихого отдыха.
По словам Собянина, на территориях обновят и создадут стадионы с беговыми дорожками, установят уличные тренажёры и качели, модернизируют освещение и проведут дополнительное озеленение.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле мэр Москвы рассказал о планах развития Парка Горького в ближайшие годы. Работы пройдут в три этапа. Первый завершится уже в 2024 году, а третий в 2026-м. В частности, на Воробьёвской набережной построят 130-метровый панорамный бассейн с видом на Москву-реку.
Собянин также сообщил 25 апреля, что в Москве к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов. Всего с 2011 года в Москве построили 611 объектов образования. В Троицком и Новомосковском административных округах в ближайшие годы появится ещё около 80 новых учреждений.