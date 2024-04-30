Москва, 30 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Москве во время летних каникул начнутся работы по благоустройству территорий объектов образования. Всего планируют благоустроить более 120 территорий, сообщил 30 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

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«Работы на школьных территориях начнутся во время летних каникул и завершатся к 1 сентября», — написал он в Telegram-канале.

Так, в Кунцеве, в филиале Первого московского кадетского корпуса построят и обновят спортивные площадки. В детском саду № 1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора. В центре его расположат метеостанцию и музыкальную площадку.

Помимо этого в Обручевском районе благоустроят территорию возле кластера из трёх образовательных учреждений на Ленинском проспекте. Там появится детская зона, в порядок приведут футбольное поле с трибунами и места тихого отдыха.

По словам Собянина, на территориях обновят и создадут стадионы с беговыми дорожками, установят уличные тренажёры и качели, модернизируют освещение и проведут дополнительное озеленение.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле мэр Москвы рассказал о планах развития Парка Горького в ближайшие годы. Работы пройдут в три этапа. Первый завершится уже в 2024 году, а третий в 2026-м. В частности, на Воробьёвской набережной построят 130-метровый панорамный бассейн с видом на Москву-реку.

Собянин также сообщил 25 апреля, что в Москве к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов. Всего с 2011 года в Москве построили 611 объектов образования. В Троицком и Новомосковском административных округах в ближайшие годы появится ещё около 80 новых учреждений.