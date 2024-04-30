Москва, 30 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в зоне спецоперации, но его жизнь вне угрозы, сообщила 30 апреля жена раненого бойца Алёна «Известиям».

Petrov Sergey/Global Look Press Эльман Пашаев

«Он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, жизни ничего не угрожает», — сказала она.

Супруга уточнила, что Пашаева атаковал дрон-камикадзе. Жизненно важные органы при ранении не задело, но боец получил контузию.

О ранении Пашаева сообщили 30 апреля в его Telegram-канале. Это произошло под Угледаром. Сообщается, что его более пяти часов не могли эвакуировать из-за обстрелов украинской армии. Известно, что адвокат служит в 95-м стрелковом полку.

Пашаев стал известен, когда защищал в суде Ефремова, устроившего ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. Юриста неоднократно лишали статуса адвоката. Третий раз статус аннулировали в сентябре 2022 года.

Заявление о решении отправиться в зону СВО Пашаев сделал в мае 2023 года. Сначала он сообщил, что возит гуманитарную помощь бойцам, в том числе на передовую. Адвокат также заявил, что его пытался убить украинский снайпер.

В апреле 2024 года Пашаев сообщил, что служит в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Он не раскрыл, где именно находится, сообщив только, что получил позывной «дядя Эльман».