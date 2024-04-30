Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Раменском
Раменское, Московская область, 30 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на складе пластиковых труб в подмосковном Раменском. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба МЧС.
Кадр из видео
«Открытое горение ликвидировано», — проинформировали в ведомстве.
Позднее МЧС показало кадры, как огнеборцы ведут работы по тушению возгорания.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля в подмосковном Раменском вспыхнул пожар на складе с пластиковыми трубами. По предварительным, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 70 человек и задействовали 22 единицы техники.
Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. По данным МЧС, ранее из горящего здания склада смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек.