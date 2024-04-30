Москва, 30 апреля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В России на 40-й день после трагедии в «Крокус Сити Холле» вспоминают погибших в результате теракта. С утра 30 апреля люди начали собираться у мемориала на месте трагедии в подмосковном Красногорске.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Около концертного зала, а также в Никольском соборе в Красногорске начались панихиды по погибшим.

«30 апреля 2024 года на 40-й день трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» по благословению Святейшего патриарха Кирилла у места трагедии панихиду по убиенным и от ран скончавшимся возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома», ― уточнили в Telegram-канале собора.

Заупокойные богослужения в Никольском соборе в Павшинской Пойме отслужили в 11:00, следующее состоится в 18:30.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885636" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта, на девятый день после трагедии, во многих российских городах прошли акции в память о более чем 140 жертвах теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». К стихийным мемориалам жители несли цветы и мягкие игрушки, волонтёры создавали композиции из свечей.

В Сочи в памятной акции приняли участие около 200 человек. На площади Южного мола из свечей горожане и гости выложили огненную картину в виде улетающих в небо журавлей. В Краснодаре свечи зажгли на поклонном кресте напротив храма Александра Невского, в Нижнем Новгороде мероприятия прошли на площади Минина и Пожарского, возле памятника Валерию Чкалову. В Екатеринбурге зажгли свечи памяти около скульптуры ангела Иоанно-Предтеченского собора.

В Оренбурге на месте стихийного мемориала у стелы «Ангел мира» горожане выложили из свечей надпись «Оренбург скорбит 22.03.24». После минуты молчания к стеле возложили цветы, игрушки и бумажных журавлей.

В траурной церемонии у «Крокус Сити Холла» 30 марта приняли участие более 130 дипмиссий. Всего мероприятие посетили свыше 250 иностранных дипломатов.

Атаку на «Крокус Сити Холл» террористы совершили вечером 22 марта. От рук боевиков погибли 145 человека, в том числе шестеро детей. Также пострадал 550 человек.

Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», практически сразу возникший на месте трагедии, 10 апреля передвинули ближе к «Крокус ЭКСПО».