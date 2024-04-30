Москва, 30 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Гражданин Латвии, 83-летний ветеран труда Александр Дмитриев, уехавший в Россию из-за возникших в республике серьёзных проблем, получил вид на жительство. Как рассказал ИА Регнум вице-президент Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом Иван Мельников, ему помогли журналисты и МВД.

Кадр из видео Александр Дмитриев с дочерью

«Добиться этого удалось благодаря вниманию и поддержке журналистов, дальнейшей помощи со стороны руководства Министерства внутренних дел, а также заместителя председателя Государственной думы Александра Бабакова», — рассказал общественник.

Проработавший много лет на промышленных и оборонных предприятиях СССР Дмитриев столкнулся в Латвии с проблемами трудоустройства из-за того, что не знал латышского языка. Кроме того, в республике ему отказывали даже в медицинской помощи.

При этом у Дмитриева серьёзные проблемы со здоровьем: он не слышит без слухового аппарата и почти потерял зрение. Одним глазом он видит на 15%, на другой — ослеп.

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Как рассказала сноха ветерана, в Прибалтике к русским отношение с каждым днём становится всё хуже и хуже. Дмитриев родился в Риге, но это было во времена СССР, тогда не требовалось знать латышский язык.

«Он столкнулся с тем, что, когда обращался к людям, ему не всегда отвечали или отвечали неправильно. Например, когда начались проблемы со зрением, он, находясь на остановке, спрашивал, какой подъезжает автобус, ему не отвечали, какой номер автобуса подъезжает», — рассказала сноха пенсионера.

Русским в Латвии очень тяжело, резюмировала она.

В Россию он решил переехать несколько лет назад, быстро получил визу, но из-за бюрократических нюансов оказался на грани депортации из страны. Из-за неверного написания фамилии в документах — «Димитриевс» в латышском варианте — в МФЦ ему отказались выдавать справки для получения вида на жительство. Его фамилия не совпадала с данными сына.

Пока Дмитриев находился в России, в Латвии его бывшая жена переписала его квартиру на себя, и он остался без жилья в республике.

Родственники обратились в Совет по правам человека при президенте России, и его дело взяла на контроль руководитель главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка как второго иностранного в школах, начиная с 2026 года. Теперь школьники не смогут выбрать русский язык в качестве второго иностранного, вместо этого им предложат выбрать один из языков стран ЕС.

Комментируя эту информацию, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Риги очередным проявлением неприкрытой русофобии и грубым нарушением прав русских на сохранение культурной идентичности.