Берлин, 30 апреля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Отступление бойцов украинской армии с позиций в населённом пункте Очеретино в ДНР привело к бурным дискуссиям в республике. Об этом 28 апреля сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Juan Moreno/Global Look Press

По информации издания, в последние дни российская армия смогла почти без сопротивления освободить Очеретино в ДНР.

«Поскольку украинские военнослужащие 115-й механизированной бригады отошли без особого сопротивления, инцидент вызвал большое обсуждение внутри Украины», — написало издание.

Уточняется, что украинское военное руководство на даёт комментариев в связи с этим инцидентом, однако делает попытки найти виновного в произошедшем. По словам автора статьи, всё говорит о том, что отвечавшие за оборону участка фронта бойцы ВСУ «слишком рано» покинули позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что бойцы ВСУ сбежали с позиций из села Очеретино. По его словам, военные Вооружённых сил России сразу после этого зашли в населённый пункт и подняли государственные флаги в его центре.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 29 апреля заявил, что освобождение Очеретино российской армией даст ей значительное преимущество на передовой. Он также подчеркнул, что взбешён произошедшим.

Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс 27 апреля написал, что ВСУ потеряют позиции в нескольких населённых пунктах около Очеретино. По его мнению, самым реалистичным исходом для украинских войск в этой ситуации будет отступление на запад.