Пожар на складе с трубами в Подмосковье локализовали на 2 тыс. «квадратов»
Раменское, Московская область, 30 апреля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб локализовали возгорание на складе с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском, ранее стало известно, что площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба МЧС.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что специалистам удалось не допустить дальнейшего распространения пламени.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля в подмосковном Раменском вспыхнул пожар на складе с полиэтиленовыми трубами. По информации МЧС, из горящего склада самостоятельно эвакуировались 30 человек, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара принимают участие 70 человек и задействовали 22 единицы техники.
В подмосковном городе Орехово-Зуево 22 апреля вспыхнул пожар в производственном здании. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.
На вещевом рынке в Астрахани 21 апреля произошло возгорание, охватившее кровлю магазина и торговые павильоны. Площадь распространения огня составила 1200 кв. м.