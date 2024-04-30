Раменское, Московская область, 30 апреля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб локализовали возгорание на складе с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском, ранее стало известно, что площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что специалистам удалось не допустить дальнейшего распространения пламени.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля в подмосковном Раменском вспыхнул пожар на складе с полиэтиленовыми трубами. По информации МЧС, из горящего склада самостоятельно эвакуировались 30 человек, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара принимают участие 70 человек и задействовали 22 единицы техники.

В подмосковном городе Орехово-Зуево 22 апреля вспыхнул пожар в производственном здании. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.

На вещевом рынке в Астрахани 21 апреля произошло возгорание, охватившее кровлю магазина и торговые павильоны. Площадь распространения огня составила 1200 кв. м.