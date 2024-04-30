Раменское, Московская область, 30 апреля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Раменском вспыхнул пожар на складе с полиэтиленовыми трубами на площади 2000 квадратных метров. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами. Площадь пожара — 2000 квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек.

Позднее в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 70 человек и задействовали 22 единицы техники.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в городе Орехово-Зуево Московской области вспыхнул пожар в производственном здании. По предварительным данным, его площадь составила 1,2 тыс. квадратных метров.

На складе лакокрасочной продукции и стройматериалов в Санкт-Петербурге произошло возгорание. В результате пожара нет пострадавших.

На вещевом рынке в Астрахани 21 апреля вспыхнул пожар, охвативший кровлю магазина и торговые павильоны. Площадь распространения пламени составила 1200 кв. м. Позднее в этот же день открытое горение ликвидировали.