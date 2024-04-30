Курган, 30 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана снизился до 843 сантиметров, что на семь сантиметров ниже отметки «опасное явление». Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

«Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана составил 843 см. Это на 7 см ниже отметки «опасное явление», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают контролировать гидрологическую обстановку с помощью беспилотников, а также обследуют попавшие в зону подтопления жилой фонд и инфраструктуру, ведут санитарную обработку затопленных территорий и откачку воды с них.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что ущерб от паводков в регионе может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей. По его словам, в эту сумму входят обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС и нанесённый инфраструктуре ущерб.

В пресс-службе Минздрава России 23 апреля рассказали, что в Курганской области из-за паводков более 330 человек получили медицинскую помощь. Уточнялось, что 85 человек из этого числа госпитализировали.

Шумков 21 апреля сообщил, что уровень воды в Тоболе у Кургана стабилизировался и пошёл на спад. По его словам, сейчас главной задачей является поддержание дамбы до снижения уровня воды ниже опасного.