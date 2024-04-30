Вашингтон, 30 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Вопрос об освобождении российскими военными Одессы является последним из оставшихся в конфликте на Украине. Такое мнение 30 апреля высказал американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск в соцсети Х.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«[Освободит] ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос [украинского конфликта]», — написал он.

Таким образом мультимиллиардер прокомментировал пост издания Zero Hedge, процитировавшего заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об ухудшении для Киева ситуации в зоне боевых действий.

По словам Маска, российская сторона не остановится до полного освобождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля экс-советник главы Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор предупредил, что Украина может лишиться части своих территорий, особенно под ударом Одесса и Харьков. По его словам, у России никогда не было цели получить всю территорию Украины.

В Министерстве обороны 29 апреля сообщили, что армия России полностью освободила от украинских войск населённый пункт Семёновка в ДНР. По данным ведомства, группировки российских войск «Запад» и «Юг» за сутки также улучшили положение по переднему краю.