Денвер, США, 30 апреля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил команде «Денвер Наггетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вылетев из дальнейшей борьбы за титул чемпионов НБА.

Javier Rojas/Global Look Press

Игра состоялась на паркете площадки «Болл-Арена» в Денвере и закончилась победой хозяев со счётом 108:106.

Наиболее результативным в составе «Наггетс» оказался разыгрывающий Джамал Маррей, сумевший набрать во встрече 32 очка, а также сделать три подбора и отдать семь результативных передач.

У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший девять подборов и отдавший 11 результативных передач.

В результате этой победы «Денвер» выиграл и в серии первого раунда плей-офф НБА со счётом 4-1. В четвертьфинале плей-офф «Наггетс» сыграет с клубом «Миннесота Тимбервулвз».

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта санкт-петербургский клуб «Зенит» победил команду «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка России по баскетболу. Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счётом 64:55 в пользу петербуржцев.

В середине апреля баскетбольная команда «Зенит» объявила о подписании контракта с американским центровым Джошем Карлтоном. До этого игрок выступал во Франции за «Метрополитан» и в Турции за «Дарушшафаку».