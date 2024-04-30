Москва, 30 апреля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. После укуса заражённого энцефалитом клеща человеку необходимо в течение семи-десяти дней принять меры для профилактики этого заболевания. Об этом 30 апреля рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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«Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражён вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще — семь-десять дней», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам вирусолога, подвергшемуся укусу заражённого клеща человеку нужно в течение недели предпринять необходимые профилактические действия, а также пройти консультацию инфекциониста, который может в том числе назначить введение иммуноглобулина. К специалистам необходимо обратиться как можно быстрее, подчеркнул Вилкулов.

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань 24 апреля в беседе с ИА Регнум рассказала, что в большинстве случаев клещи присасываются к хорошо кровоснабжаемым и незащищённым участкам кожи человека. По её словам, самка клеща может находиться на теле около недели.

Энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов 29 марта предупредил, что в Москве активизировались клещи и зафиксированы случаи их нападения на людей и животных. Он уточнил, что клещи проснулись в столице, когда температура воздуха поднялась выше +7 градусов.