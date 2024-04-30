Вашингтон, 30 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Киевские власти могут остаться без бойцов ещё до начала полномасштабного наступления Вооружённых сил России. Такое мнение 29 апреля высказал бывший советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х (ранее Twitter).

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«У Украины уже заканчиваются солдаты. <…> Наступление России ещё даже не началось», — написал он.

По словам эксперта, ВСУ каждый день теряют сотни военнослужащих. Таким образом, Украина приближается к коллапсу, предположил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 28 апреля написала, что названные главой киевского режима Владимиром Зеленским в феврале цифры потерь ВСУ могут быть существенно занижены. По мнению авторов статьи, Зеленский мог занизить эти данные, чтобы не мешать новой волне мобилизации на контролируемой Киевом территории.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Украины в зоне боевых действий растёт паника и важно сохранить эту динамику. Он также указал на важность продолжения спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля рассказал, что Украина потеряла почти полмиллиона бойцов с начала СВО. Глава ведомства уточнил, что российские военные также развеяли миф о превосходстве западного вооружения.