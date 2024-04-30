Тюмень, 30 апреля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области приблизился к критической отметке опасного явления. Об этом 30 апреля свидетельствуют данные гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

Уточняется, что по состоянию на 08:00 (06:00 мск) 30 апреля уровень воды в реке поднялся до отметки 976 сантиметров, за сутки подъём составил 102 сантиметра. Критический уровень — десять метров. Таким образом, уровень воды приблизился к опасной критической отметке.

При этом губернатор Тюменской области Александр Моор уточнил, что у села Викулово подъём воды будет наблюдаться до 2 мая, пик паводка ожидается 5–6 мая. Максимальный уровень воды в реке Ишим может составить 11,5 метра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники МЧС России выявили протечки в земляной насыпи в Абатском районе Тюменской области. Ведутся работы по её укреплению, сотрудники чрезвычайного ведомства укрепляют и устанавливают дополнительные барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и дальнейшего перелива воды.

22 апреля жителей населённых пунктов Абатского района Тюменской области из-за подъёма воды в реке Ишим призвали срочно эвакуироваться виду угрозы подтопления. В Тюменской области самая сложная паводковая обстановка сохраняется в городе Ишиме и Ишимском районе, там превышен рекордный максимум. Об этом 24 апреля губернатор региона Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину.

На территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка постоянно меняется, подчеркнули 22 апреля в МЧС России.