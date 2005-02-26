Прага, 30 апреля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований (NCOZ) полиции Чехии прекратил дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе полиции республики.

Manolo Gómez Полиция Чехии

Речь идёт о взрывах на двух складах с боеприпасами в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, в результате которых погибли два гражданина Чехии. По мнению чешской стороны, в произошедшем якобы виноваты сотрудники ГРУ России, располагавшие информацией о хранившихся на складах во Врбетице боеприпасах, их перемещении и конечном потребителе.

Как заявили в NCOZ, произошедшее якобы является частью деятельности российской разведки, направленной на воспрепятствование доставке оружия и снарядов на Украину. При этом отмечается, что чешской полиции не хватает доказательств, подтверждающих причастность ГРУ РФ ко взрывам во Врбетице, в связи с чем принято решение отложить рассмотрение дела.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2021 года начальник NCOZ Иржи Мазанек также заявлял, что полиция Чехии не имеет достаточного количества доказательств для возбуждения уголовного дела о взрывах во Врбетице. Позднее сообщалось об уничтожении вместе с другими подлежащими утилизации документами отчёта о произошедшем, в связи с чем МВД и Управление национальной безопасности Чехии начали проверку.