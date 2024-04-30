Москва, 30 апреля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, по-прежнему не удалил более 60 тыс. противоправных материалов после соответствующих требований Роскомнадзора. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

«В настоящий момент количество не удалённых по требованию Роскомнадзора противоправных материалов на YouTube — более 60,7 тыс.», — приводит текст сообщения агентство ТАСС.

Мессенджер Telegram, в свою очередь, не удалил свыше 120 тыс. противоправных материалов.

В Роскомнадзоре отметили, что требования ведомства касаются материалов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также распространяющих недостоверную информацию, что может создать угрозу массового нарушения общественного порядка.

Согласно законодательству, владелец интернет-ресурса в случае соответствующего запроса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов. В случае невыполнения требования предусмотрена административная ответственность с последующим штрафом в размере до 20% годовой выручки.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Таганский суд Москвы наложил на организацию Wikipedia Foundation штраф в размере 3 млн рублей за неудаление из интернет-энциклопедии «Википедия» запрещённой в России информации. Ранее «Википедию» неоднократно штрафовали в том числе за размещение фейков о Вооружённых силах РФ и специальной военной операции.