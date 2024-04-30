Богота, 30 апреля, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Девять военных погибли при крушении вертолёта Ми-17 колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии в штате Боливар. Об этом 29 апреля сообщила армия Колумбии в соцсети Х.

Filip Vidinovski Вертолёт Ми-17

«Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара. К месту происшествия выехала группа спасателей», — уточняется в сообщении.

На борту вертолёта находились три офицера и шестеро солдат, они участвовали в снабжении десантно-штурмовой авиационной дивизии войск, ведущих операцию против наркокартеля «Клан залива». Картель является крупнейшим в Колумбии и активно принимает участие во внутреннем вооружённом конфликте, который идёт в стране уже много лет.

Президент Колумбии Густаво Петро выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время учений в Тихом океане потерпели крушение два вертолёта SH 60 Seahawk морских сил самообороны Японии.

Также сообщалось, что в США 28 марта во время учений в штате Колорадо потерпел крушение ударный вертолёт AH-64E Apache. В результате ЧП пострадали двое военнослужащих.

В январе у берегов Калифорнии в Тихий океан рухнул вертолёт американских ВМС MH-60R Seahawk. Инцидент произошёл во время учений. Вертолёт разбился в водах залива Сан-Диего. Экипаж в составе шести человек доставили на берег, военные получили травмы.