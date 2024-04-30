Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки стремятся к установлению цифровой диктатуры, что приведёт к утрате способности государств экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу. Об этом в ходе заседания 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) 29 апреля заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура, то есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу», — указал Полянский.

Как отметил Полянский, обеспокоенность также вызывает то, что в последнее время на площадках западных IT-монополистов продолжают активно распространяться расистские, ксенофобские, националистические и русофобские материалы, многие из которых игнорируются модерацией.

По словам российского дипломата, тотальный контроль на цифровым пространством необходим США для возможности немедленного противодействия отличным от западных точкам зрения. Такие условия сложились в связи с тем, что в западных странах находятся основные рычаги управления Интернетом, а крупные IT-монополисты находятся в юрисдикции США.

«Нещадно блокируются каналы и аккаунты СМИ и рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения… Факты такого вмешательства регулярно становятся достоянием общественности», — добавил Полянский.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились, несмотря на действия созданных альянсом структур, направленных на разрушение демократических основ, на которых действовали средства массовой информации. По мнению Захаровой, Запад, подвергая информационные ресурсы цензуре и сегрегации, пытается добиться господства в цифровой сфере.