Шарлотт, США, 30 апреля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Три сотрудника полиции, исполнявшие ордер на арест преступника, погибли, ещё пятеро получили ранения в результате перестрелки в городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина. Об этом 29 апреля сообщает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Как уточнил начальник полиции города Джонни Дженнингс, сотрудники полиции подходили к дому разыскиваемого за незаконное хранение огнестрельного оружия осуждённого преступника, началась стрельба. Полицейские открыли ответный огонь, после длительной перестрелки нападавшего ликвидировали.

В результате стрельбы погибли трое офицеров полиции, ещё пятеро госпитализированы с ранениями, один из пострадавших в критическом состоянии.

«Сегодня самый трагический день для города Шарлотт и для правоохранительных органов», — отметил Дженнигс.

Соболезнования родным и близким погибших полицейских выразили генеральный прокурор Меррик Гарланд и президент США Джозеф Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум два человека погибли, ещё 14 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в городе Мемфисе в американском штате Теннесси. Ещё 11 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницы. Общее число жертв составило 16 человек.

Суд округа Окленд в американском штате Мичиган приговорил к лишению свободы Дженнифер и Джеймса Крамбли — родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорда. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершённые их несовершеннолетним ребёнком.

15-летний подросток Итан Крамбли устроил стрельбу в школе города Оксфорда в ноябре 2021 года. В результате стрельбы погибли четыре человека, ещё семеро получили ранения различной степени тяжести. Подростка приговорили к пожизненному сроку.