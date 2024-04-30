Москва, 30 апреля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Страница с биографией заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова, арестованного в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере, пропала из раздела «Руководство» на официальном сайте ведомства.

Mil.ru Тимур Иванов

Также упоминания об Иванове больше нет на странице, где перечислены все заместители министра. При этом ссылки, которые поисковые системы всё ещё выдают по соответствующему запросу, перенаправляют на подраздел о структуре Минобороны.

Прежде на пропавшей странице с биографией замминистра указывалось, что Иванов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими наградами.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Тимура Иванова вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.