Симферополь, 30 апреля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил о возможных информационных вбросах в Интернете о ситуации на полуострове. Соответствующее сообщение Крючков опубликовал 30 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально», — написал Крючков.

Буквально через минуту советник главы Крыма добавил сообщение — просьбу к гражданам не снимать и не выкладывать в Сеть работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ИА Регнум сообщало о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту в ночь на 30 апреля. Почти через 45 минут ограничения были сняты.

Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс 28 апреля намекнул, что готовится удар по Крымскому мосту. Дипломат разместил у себя в соцсети коллаж с Крымским мостом и пуском ракеты.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок посла, заявив, что литовские власти пожалеют о всех своих оплошностях.