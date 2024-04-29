Симферополь, 30 апреля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Движение автотранспорта возобновлено на Крымском мосту. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — уточняется в сообщении информационного центра. Текст опубликован в 02:09 мск.

Таким образом, Крымский мост перекрывался для движения автотранспорта почти на 45 минут. Причины приостановки движения по мосту не уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что движение по Крымскому мосту перекрывалось для движения автотранспорта. Граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс дал понять, что готовится удар по Крымскому мосту. Посол разместил у себя в соцсети коллаж с Крымским мостом и пуском ракеты.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок посла, заявив, что литовские власти пожалеют о всех своих оплошностях.