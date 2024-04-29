Москва, 30 апреля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков поздравил личный состав пожарной охраны с 375-летием со дня основания службы. Соответствующие поздравления во вторник, 30 апреля, опубликовал официальный сайт МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны. От всей души поздравляю вас с 375-летием со дня образования пожарной охраны России. История пожарного дела основана на подвигах и энтузиазме поколений и династий. Огонь — беспощадная стихия. В схватке с ним способны победить только отвага и профессионализм», — указал Куренков в поздравлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885569" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с 375-летием пожарной охраны России

Глава МЧС напомнил, что огнеборцы проявили героизм и истинный патриотизм как при обороне от огня населённых пунктов и военных в годы Великой Отечественной войны, так и при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

На сегодняшний день пожарные противостоят вызовам в зоне специальной военной операции и в приграничных районах, а также обеспечивают безопасность в Арктике. По словам Куренкова, только за прошлый год огнеборцы спасли около 27 тыс. и эвакуировали более 180 тыс. человек.

«Спасибо вам за добросовестную работу и самоотверженность. Желаю вам добра, здоровья, благополучия и успехов, мирного неба», — добавил глава МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года глава МЧС Александр Куренков поздравил коллег с Днём спасателей РФ и 33-летием ведомства. Он отметил, что за этот период спасено более 3 млн человек, а в 2023 году ряды ведомства пополнили четыре новых подразделения — в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.