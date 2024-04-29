Симферополь, 30 апреля, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом 30 апреля сообщается в Telegram-канале информационного центра, мониторящего ситуацию на автоподходах к мосту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточняется в сообщении, опубликованном в 01:25 мск.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс дал понять, что готовится удар по Крымскому мосту. Посол разместил у себя в соцсети коллаж с Крымским мостом и пуском ракеты.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал поступок посла, заявив, что литовские власти пожалеют о всех своих оплошностях.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что намёк Линкявичюса на удар по Крымскому мосту является болезненным восприятием современных проблем и шизофренией.