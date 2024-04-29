Лондон, 30 апреля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Многочисленные антироссийские санкции в их нынешнем виде неэффективны и не работают в необходимом масштабе. Об этом в интервью Financial Times 29 апреля заявила глава парламентского комитета по надзору за деятельностью Министерства финансов Великобритании Харриетт Болдуин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Существует общее мнение, что санкции (в отношении России. — Прим. ред.) не выполняют поставленных целей, они не создают настоящих проблем для российской экономики», — указала Болдуин.

Она отметила, что, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2024 года показатели экономики РФ, несмотря на многочисленные санкции, окажутся одними из лучших в мире.

По мнению Болдуин, западным странам необходимо уделить больше внимания этому вопросу, поскольку действующие санкции обладают множеством недостатков. Помимо того что существует множество путей обхода ограничений, некоторые страны продолжают игнорировать рестрикции в отношении российской экономики, а установленный США «потолок цен» на российские энергоресурсы не оказал ожидаемого воздействия.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития РФ. По словам Пескова, такой эффект стал большим успехом российского руководства.