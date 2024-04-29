В парламенте Великобритании признали неэффективность антироссийских санкций
Лондон, 30 апреля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Многочисленные антироссийские санкции в их нынешнем виде неэффективны и не работают в необходимом масштабе. Об этом в интервью Financial Times 29 апреля заявила глава парламентского комитета по надзору за деятельностью Министерства финансов Великобритании Харриетт Болдуин.
«Существует общее мнение, что санкции (в отношении России. — Прим. ред.) не выполняют поставленных целей, они не создают настоящих проблем для российской экономики», — указала Болдуин.
Она отметила, что, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2024 года показатели экономики РФ, несмотря на многочисленные санкции, окажутся одними из лучших в мире.
По мнению Болдуин, западным странам необходимо уделить больше внимания этому вопросу, поскольку действующие санкции обладают множеством недостатков. Помимо того что существует множество путей обхода ограничений, некоторые страны продолжают игнорировать рестрикции в отношении российской экономики, а установленный США «потолок цен» на российские энергоресурсы не оказал ожидаемого воздействия.
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития РФ. По словам Пескова, такой эффект стал большим успехом российского руководства.