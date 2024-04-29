Киев, 29 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева провели делегации Украины и США в онлайн-режиме. Об этом 29 апреля сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий», — уточняется в сообщении.

Как пояснил руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, соглашение с США заложит «прочные основы» для дальнейшего двухстороннего сотрудничества Киева и Вашингтона по укреплению обороноспособности Украины. Ермак выразил надежду, что документ будет подписан в ближайшее время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал в своём видеообращении глава киевского режима Зеленский, Вашингтон и Киев ведут переговоры о подписании двустороннего соглашения о безопасности на десять лет вперёд.

По словам Зеленского, речь идёт о военной, финансовой и политической поддержке.

В январе 2024 года газета The Washington Post писала, что США хотят предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет. Вашингтон предполагает обязаться поддерживать краткосрочные военные операции Киева, усиливать ВСУ, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ», необходимых для интеграции в НАТО и ЕС, отмечали авторы со ссылкой на осведомлённый источник.

В Белом доме 29 апреля подтвердили, что вооружение и военную технику, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, Украина уже начала получать.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.