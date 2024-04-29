Вашингтон, 30 апреля, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена рассматривает возможность запрета на импорт российского обогащённого урана. Об этом 29 апреля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Alberto Otero Garcia Добыча урана

«Чиновники из Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других подразделений администрации ведут переговоры об ограничении импорта российского урана», — говорится в материале.

По информации источника, американская администрация обратится к Конгрессу США по данному вопросу, используя в качестве основы законопроект о запрете импорта низкообогащённого урана из России, принятый палатой представителей в декабре прошлого года, но так и не одобренный Сенатом.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США, российские поставки обогащённого урона обеспечивают около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делает Россию главным иностранным поставщиком ресурса для Соединённых Штатов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Китай и США по итогам 2023 года стали главным покупателями российского урана. Вашингтон нарастил импорт на 19% — до 702 тонн, опередив Пекин, сокративший при этом поставки на 32% — до 457 тонн. В пятёрку рейтинга также вошли Южная Корея, Франция и Казахстан. Общий же российский экспорт обогащённого урана за 2023 год превысил 1860 тонн.

19 апреля Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что США произвели первые 90 килограммов обогащённого урана. По словам американского лидера, планируется, что до конца года американские предприятия смогут произвести около тонны ресурса.